Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков не стал критиковать российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

«Я никогда не буду критиковать другого спортсмена. Мне легче без этого жить», — сказал Легков, слова которого приводит «Матч ТВ». Спортсмен пояснил, что старается смотреть только на себя, а остальные сами решают, что им делать.

Легков подчеркнул, что нарушение правил рано или поздно всегда приводит к плохим последствиям. Лыжник отметил, что знает многих европейских спортсменов, которые воздержались от высказываний в адрес россиян во время допингового скандала. «Они держали нейтралитет. Смотрели на ситуацию со стороны», — сказал Легков. По его мнению, именно такую позицию можно считать правильной.