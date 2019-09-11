Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сообщил, что спортсмен был очень измотан после финального поединка US Open. В пятичасовой борьбе он одержал верх над россиянином Даниилом Медведевым.

По мнению тренера, финал получился очень напряженным и нервным, матч стал одним из самых захватывающих. Мойя отметил высокий уровень, который продемонстрировал Медведев.

Специалист обратил внимание на то, что россиянин выглядел очень свежим, несмотря на то, что матч был похож на боксерский поединок. «Рафа был измотан после игры, у него были судороги в раздевалке. Он даже не смог надеть одежду, нам пришлось помочь ему. Рафа был как мёртвый», — заявил Мойя, слова которого приводит Ubitennis.

Напомним, в активе Надаля уже 19 выигранных турниров «Большого шлема». Он уступает лишь Роджеру Федереру, который брал мэйджоры 20 раз.