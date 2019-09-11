Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником россиянина может стать Жорж Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон.

«Всем плевать, чего хочет Фергюсон. Насколько мне известно, Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба», — заявил Абдель-Азиз, слова которого приводит TMZ. Менеджер подчеркнул, что Фергюсон не получит того, что хочет. Наоборот, будет проведет тот бой, которого захочет Хабиб.

«Жорж — мой друг, я знаю, что он хотел бы этого боя», — сказал Абдель-Азиз.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в поединке с американцем Дастином Порье. Бой завершился в третьем раунде после того, как Хабиб применил удушающий примем. Поединок состоялся в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242, после него медики посоветовали Нурмагомедову на неделю воздержаться от занятий спортом.