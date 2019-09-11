Организаторы этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Челябинске сообщили, что большая часть билетов уже продана.

Соревнования будут проходить в период с 12 по 14 сентября на ледовой арене «Трактор», которая рассчитана на 7,5 тысяч человек. Как сообщает ТАСС, всего продано около 80% билетов. Наибольшим спросом пользуется суббота — в этот день состоятся произвольные программы у девушек и танцевальных дуэтов. «Здесь реализация составляет около 90% билетов», — сказали в пресс-службе оргкомитета. Столько же болельщиков ожидается и на церемонии открытия турнира.

Напомним, от России выступят Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева. В соревновании юношей команду будут представлять Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. В танцах на льду выступят Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Тамара Жукова/Даниил Карпов, в парах — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова/Илья Миронов, Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов.