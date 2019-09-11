Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой-реванш с Конором Макгрегором не состоится, поскольку всё было решено ещё в первом поединке.

«Конор напоминает брошенную девушку, которая никого не может найти. Его даже тренер бросил», — заявил Абдель-Азиз, слова которого приводит TMZ. Менеджер подчеркнул, что не хочет говорить о Коноре, и предложил сакцентировать внимание на потрясающем бое, который провел Нурмагомедов.

Абдель-Азиз отметил, что реванш с Конором совершенно не интересен, поэтому ноль шансов, что он состоится. «Мы его уже избили, мы уже надрали ему задницу. Он превратил этот бой в уродство», — сказал менеджер.

Напомним, в прошлом октябре Хабиб одержал досрочную победу над Макгрегором, применив удушающий прием. В сентябре нынешнего года россиянин защитил титул чемпиона, победив американца Дастина Порье.