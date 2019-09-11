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Следующим соперником Хабиба может стать не Фергюсон, а Сен-Пьер

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником россиянина может стать Жорж Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон. «Всем плевать, чего хочет Фергюсон. Насколько мне известно, Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба», — заявил Абдель-Азиз.

Стало известно время начала кубкового матча «Зенита» и «Енисея»

Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. Игра будет проходить в Красноярске 25 сентября. Как сообщает РФС, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Новость о Шумахере вызвала резонанс. Даже Губерниев не знал, что он в сознании

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост о том, что бывший гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер пришел в сознание. Однако на самом деле это произошло ещё несколько лет назад. Шумахер вышел из комы ещё в 2014-м году. Глава ФИА Жан Тодт регулярно наносит визиты семье гонщика и даже смотрит вместе с ним соревнования.

Валиева выступит в Челябинске первой из россиянок

Российская фигуристка Камила Валиева первой из россиянок продемонстрирует свою короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. В результате жеребьевки Валиевой достался девятый стартовый номер, 13-летняя фигуристка должна начать выступление в 9:17 по московскому времени. Другая россиянка, Виктория Васильева, выступит 18-й, в 10:34, а Ксения Синицына начнет 19-й, в 10:47. Известно, что на произвольную программу девушек продано уже 90% билетов.

Хованцев перестал быть старшим тренером мужской биатлонной сборной России

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о переменах в тренерском штабе мужской сборной России по биатлону. По словам Губерниева, в мужской сборной России Анатолий Хованцев перестал быть старшим тренером, и стал главным, а старший тренер теперь — Сергей Белозеров, который ранее отвечал за резерв.

Хабиб остался вторым в рейтинге UFC вне весовых категорий

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по-прежнему находится на второй строчке в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, несмотря на победу над Дастином Порье. На первом месте в списке остался чемпион в тяжелом весе, американец Джон Джонс, который в данный момент выступает в полутяжёлой весовой категории.