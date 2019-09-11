Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала аргентинских спортсменов Факундо Конте, Федерико Перейру и Пабло Крера за повторение «жеста Бузато».

Как сообщает World of Volley, официальная формулировка причины отстранения — нарушение дисциплинарного регламента. После победы над сборной Китая в олимпийской квалификации аргентинские волейбоолисты сымитировали азиатский разрез глаз, момент попал на итоговую фотографию. За это игроков обвинили в нетерпимости к культуре других стран и неуместном поведении.

Конте получил дисквалификацию на два матча, так как сразу принес извинения. Перейра и Крер, от которых не последовало подобных слов, отстранены на три игры.

Ранее за аналогичный жест был дисквалифицирован тренер сборной России Серджио Бузато. На тот момент он занимал пост старшего тренера, сейчас является временно исполняющим обязанности наставника команды.