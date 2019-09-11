Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к Марселино, который был уволен с поста главного тренера клуба.

На своей странице в «Инстаграме» Черышев опубликовал сообщение на испанском языке, в котором отметил, что «Валенсия» под руководством Марселино выиграла Кубок Испании и выступала в Лиге чемпионов. «Я желаю и надеюсь, что у вас в будущем будет все хорошо, хотя и не сомневаюсь, что так и будет», — написал Черышев и поблагодарил тренера за доверие.

Напомним, новым главным тренером «Валенсии» стал Альберт Селадес. Клуб достиг соглашения со специалистом. Селадес будет возглавлять команду до 30 июня 2021 года. Сегодня он провел первую тренировку с игроками команды.