Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3). По мнению специалиста, команда на данный момент не готова к сезону.

Воробьев поздравил «Нефтехимик» с победой и отметил, что «Металлург» во время предсезонной подготовки столкнулся с проблемами. «У нас в предсезонке было 9 травм. Команда не подготовлена», — сказал тренер, слова которого приводит официальный сайт «Нефтехимика».

Специалист отметил, что команде не хватает движения. Матч с «Автомобилистом» «Металлург» играл на морально-волевых, уверен Воробьев. Он добавил, что хоккеисты старались, но без физики и движения на льду делать нечего.