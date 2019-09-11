Нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстановился после травмы икроножной мышцы и приступил к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. В среду, 11 сентября, уругвайский форвард провел часть тренировки вместе с партнерами. Напомним, он получил травму в первом матче чемпионата Испании против «Атлетика». После этого он не разу ни выходил на поле.

В следующем матче каталонцам предстоит сыграть с «Валенсией» на своем поле, встреча состоится в субботу, 14 сентября. На данный момент обе команды имеют по 4 набранных очка после трёх туров. «Барселона» идет на восьмой строчке турниров, «Валенсия» — на десятой.

На счету соперников под одной победе, одному поражению и одной игре вничью.