Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксера Максима Дадашева, рассказала, как пережила случившуюся трагедию.

Девушка призналась, что из-за стресса начала сильно терять вес. «Сейчас я вешу 41 кг, до этого – 48. Учитывая, что у меня небольшой рост, это большая потеря», — сказал Апушкина, слова которой приводит Sports.ru. Она добавила, что приходится пить антидепрессанты, чтобы справляться с горем. Без них Апушкина не может общаться с людьми и находиться в социуме.

Напомним, Дадашева не стало 23 июля. Он скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом. Спортсмен был экстренно госпитализирован с отеком мозга, ему произвели трепанацию черепа. Спасти жизнь Дадашева врачам не удалось: он был введен в искусственную кому и умер, не приходя в сознание.