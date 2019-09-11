Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, может ли клуб пригласить Павла Мамаева, который 17 сентября выйдет из колонии по УДО.

«Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром» рассматривать не будем», — заявил Бабаев, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист пояснил, что дело не в негативном имидже футболиста, а в спортивных причинах.

Он отметил, что этот вопрос несколько раз обсуждался с главным тренером команды Виктором Гончаренко. «Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду. Каждый может ошибиться», — сказал Бабаев. Он добавил, что история, в которой оказался футболист, некрасивая, но Мамаев и Кокорин сполна искупили содеянное. Поэтому речь идет не о репутации, а исключительно в спортивных аспектах.