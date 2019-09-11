Вдова Дадашева: Сын спрашивает, когда папа придет

Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, рассказала, что их сын Даниэль пока не может воспринять информацию о смерти папы.

По словам Апушкиной, психолог посоветовал поскорее рассказать ребенку, что случилось, но она не сразу нашла в себе силы. «Я сделала это лишь неделю назад. Понимала, что если скажу, это будет окончательная точка», — приводит слова девушки Sports.ru.

По словам Апушкиной, ей до сих пор не удается смириться с тем, что супруг больше не вернется, поэтому ей было тяжело рассказать обо всём сыну. «Он думал, что папа в больнице, что папа болеет, — объяснила Елизавета. — Но вот я сказала ему, что папа на небе. Он не воспринял эту информацию. Все равно спрашивает, когда папа придет».