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  • 01:01,  12 сентября 2019
Футбол
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Гендиректор ЦСКА: По Фернандесу было очень достойное предложение от «Зенита»

Гендиректор ЦСКА: По Фернандесу было очень достойное предложение от &#171;Зенита&#187;
Футболист ЦСКА Мариу Фернандес. Фото: официальный сайт клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес сам отказался переходить в «Зенит», несмотря на очень выгодное предложение.

«Было очень достойное предложение», — сказал Бабаев, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист заявил, что восхищен Фернандесом, так как по своему спортивному уровню и характеру он беспрецедентен.

По словам Бабаева, Фернандес сразу сообщил, что хочет остаться в ЦСКА. Игрока не интересовали финансовые аспекты, хотя его зарплата в «Зените» была бы существенно выше, чем в ЦСКА. «При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался», — добавил Бабаев.

Марио Фернандес выступает в составе ЦСКА с 2012 года. За сборную России футболист играет с 2017-го.

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