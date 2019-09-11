Гендиректор ЦСКА: По Фернандесу было очень достойное предложение от «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес сам отказался переходить в «Зенит», несмотря на очень выгодное предложение.

«Было очень достойное предложение», — сказал Бабаев, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист заявил, что восхищен Фернандесом, так как по своему спортивному уровню и характеру он беспрецедентен.

По словам Бабаева, Фернандес сразу сообщил, что хочет остаться в ЦСКА. Игрока не интересовали финансовые аспекты, хотя его зарплата в «Зените» была бы существенно выше, чем в ЦСКА. «При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался», — добавил Бабаев.