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  • 01:00,  12 сентября 2019
Футбол
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Массимо Каррера прибыл в Москву

Массимо Каррера прибыл в Москву
Массимо Каррера. Фото: официальный инстаграм "Спартака"

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Специалист вернулся в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards.

Торжественное мероприятие состоится в Москве в четверг, 12 сентября.

Напомним, что Каррера отработал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белы впервые за 17 лет стали чемпионом страны. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку, в данный момент он не работает.

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить клуб серии С «Катанию»,а также иранский «Персеполис». Затем появились слухи, что итальянский специалист может продолжить карьеру в ПАОКе, однако ничего из этого не подтвердилось.

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