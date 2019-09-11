Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Специалист вернулся в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards.
Торжественное мероприятие состоится в Москве в четверг, 12 сентября.
Напомним, что Каррера отработал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белы впервые за 17 лет стали чемпионом страны. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку, в данный момент он не работает.
Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить клуб серии С «Катанию»,а также иранский «Персеполис». Затем появились слухи, что итальянский специалист может продолжить карьеру в ПАОКе, однако ничего из этого не подтвердилось.
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