Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Специалист вернулся в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards.

Торжественное мероприятие состоится в Москве в четверг, 12 сентября.

Напомним, что Каррера отработал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белы впервые за 17 лет стали чемпионом страны. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку, в данный момент он не работает.