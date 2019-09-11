В Москве состоялась церемония вручения премии «Человек года» по версии GQ. Спортсменом года был признан хоккеист Александр Овечкин, также награды удостоился теннисист Карен Хачанов.

Хачанов победил в номинации King of the Year. «Пока прославленные игроки прошлого размышляют о будущем Хачанова в теннисе, он обыгрывает первых ракеток мира и укрепляет позиции в мировом рейтинге», — гласит сообщение на сайте GQ.

Напомним, на данный момент Хачанов занимает девятую позицию в мировом рейтинге. Прошлой осенью он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже, затем поднялся в первую десятку лучших игроков, что стало большим прорывом для российского тенниса. Сейчас его опережает еще один россиянин Даниил Медведев, который после US Open стал четвертой ракеткой мира.