Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела тренировку перед короткой программой на турнире Autumn Classic International.

Во время прогона программы спортсменка исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц. Как сообщает журналист Джеки Вонг в своем «Твиттере», фигуристка допустила помарку на акселе и приземлила его в степаут.

Однако, по словам журналиста, перед прокатом программы Медведева три раза сделала прыжок без ошибок. Еще один раз она прыгнула аксель уже после того, как закончилась ее музыка.

Также на тренировку вышла японка Рика Кихира, которая дважды исполнила тройной аксель.

Соревнования будут проходить в Оквилле с 12 по 14 сентября. Короткая программа девушек состоится сегодня в 21.55. Медведева станет единственной представительницей России на турнире.