Российская теннисистка Валерия Флинк вылетела с турнира WTA в Хиросиме, уступив в матче второго круга испанке Саре Соррибес-Тормо.

Встреча прошла на одном из кортов центра «Регионал Парк Теннис» и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу испанской теннисистки. На счету Флинк два эйса, в то время как ее соперница ни разу не подала навылет. Также россиянка совершила в два раза больше ошибок на подаче: Флин сделала четыре двойных ошибки, а Соррибес-Тормо — всего две.

Испанка также была чуть удачливее на брейк-пойнтах: она реализовала 7 из 15 имевшихся у нее брейков, Флинк — лишь 3 из 7.

На данный момент с турнира не вылетела только одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова.

Турнир WTA в Хиросиме относится к категории International и имеет призовой фонд размером в 250 тысяч долларов.