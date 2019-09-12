Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси внес ясность в ситуацию с несостоявшимся трансфером Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.

В интервью испанскому изданию SPORT Месси заявил, что игроки клуба не заставляли «Барселону» возвращать Неймара из «ПСЖ», а лишь высказали свое мнение по этому вопросу. Также форвард сказал, что не выдвигал никаких требований и этому есть доказательства.

«Я был бы рад, если бы Неймар перешёл к нам. Не знаю, сделала ли «Барселона» всё возможное для его возвращения, но вести переговоры с «ПСЖ» было невероятно трудно», — отметил Месси в интервью.

Напомним, в это межсезонье «Барселона» пыталась вернуть бразильского нападающего Неймара, однако не смогла договориться с «ПСЖ» по сумме трансфера.