Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о произвольной программе своей подопечной, российской фигуристки Евгении Медведевой.

В интервью порталу «Р-Спорт» Орсер объяснил, почему считает программу «Мемуары Гейши» лучшей в ее карьере. По мнению специалиста, хореограф постановки Ше-Линн Бурн сумела освежить стиль катания Медведевой и внесла новые тонкости в движения фигуристки. «Я уверен, что эта музыка, манера исполнения — именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой пятнадцать лет, а юная чувственная девушка», — отметил Орсер, добавив, что эта программа раскрывает Медведеву с новой стороны.

Также Орсер считает, что Медведева отлично понимает японскую культуру и чувствует себя в ней, поскольку искренне любит эту страну. «Она проделала прекрасную работу, после которой я могу назвать эту программу ее лучшим выступлением», — заключил тренер.

Напомним, произвольную программу «Мемуары Гейши» Евгения Медведева с ошибками презентовала на контрольных прокатах в Москве.