Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу после победы над американцем Дастином Порье в Абу-Даби.

Об этом в своем «Инстаграме» сообщил председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

«В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», — сообщил Здунов, добавив, что спортсмен прилетел на Родину поздно ночью. Приезд Хабиба Нурмагомедова в Дагестан держался в секрете от СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артём Здунов (@zdunov_artem) 11 Сен 2019 в 3:08 PDT

Напомним, победа Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242 стала в карьере бойца 28-ой, при этом россиянин останется непобежденным. Также этот поединок стал второй защитой титула чемпиона UFC для российского бойца.