Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер оценил уровень конкуренции в женской сборной России по фигурному катанию.

В интервью агентству РИА Новости специалист отметил, что соперничество в женском катании в России фантастическое. «Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше. В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований», — сказал тренер, добавив, что более взрослые фигуристки, как Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева получают возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед.

«Новое поколение девушек хочет быть номером один, их техника, прыжки впечатляют. И ведь именно так фигурное катание становится интереснее», — заявил Орсер, добавив, что в таких условиях нужно быть расчетливым, чтобы сохранять готовность быть на равных.

Напомним, сейчас у Брайана Орсера тренируется российская фигуристка Евгения Медведева.