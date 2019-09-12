Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ближайших изменениях в судействе РПЛ и возможном появлении арбитров-женщин в Премьер-лиге.

В интервью порталу Чемпионат.com Егоров заявил, что в ближайшее время в РПЛ появятся четыре судьи, которые сейчас работают в ФНЛ. «19-го числа будет исполком, надеемся, после этого их объявим. Не буду пока говорить фамилии, вдруг что-то пойдёт не так», — отметил глава судейского департамента РФС.

Также Егоров отметил, что опыт с женским судейством в российском футболе пока неудачный. «В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас», — отметил Егоров, добавив, что когда женщины будут готовы судить мужской футбол, этот вариант будет рассмотрен.