Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт SB20. Фото: предоставлено организаторами

Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт SB20. Фото: предоставлено организаторами

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 сентября, стартуют гонки открытого чемпионата России по парусному спорту в классе яхт SB20. Соревнования пройдут в акватории Финского залива уже в восьмой раз.

Незадолго до открытого чемпионата России в Финском заливе состоялся и чемпионат Санкт-Петербурга. Несмотря на открытый статус, весь пьедестал заняли петербургские экипажи. Победу одержала команда Даниила Банаяна, серебро у коллектива Игоря Гинзбурга, третье место занял экипаж Арсена Чубаркова.

Лагерь регаты располагается на Петровской косе.

Завершится чемпионат России по парусному спорту 15 сентября. Гонки класса яхт SB20 станут завершающими официальными соревнованиями в российской части Балтийского моря в текущем сезоне.

В октябре во Франции пройдет чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт SB20.