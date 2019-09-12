Мужская сборная России по волейболу сегодня, 12 сентября, проведет стартовый матч на чемпионате Европы по волейболу против команды Турции.

Встреча, которая пройдет на площадке «Арена Стожице» в Любляне, запланирована на 15:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Напомним, на групповом этапе мужской сборной России по волейболу помимо Турции предстоит сыграть с командами Словении, Белоруссии, Северной Македонии и Финляндии.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации.