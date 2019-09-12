Центр подготовки волонтеров Евро-2020 в Петербурге сегодня, 12 сентября, закрывает прием заявок от возможных кандидатов. Регистрация в отборочной кампании завершается сегодня в 23:59 по московскому времени.

Старт регистрации был дан 6 июня. За три месяца в волонтерский центр было подано более пяти тысяч заявок от желающих — это рекорд среди городов-организаторов турнира.

После того, как кандидат подаст заявку через официальный сайт по подбору волонтеров на Евро-2020, он должен пройти тест по английскому языку, а также ответить на вопросы интервьюера из центра о себе. Собеседования с кандидатами проводятся как очно, так и по видеосвязи. Сотрудники центра проводят интервью с кандидатами из разных стран как на английском языке, так и на родном языке волонтера.

О том, как набирают и готовят волонтеров на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Петербурге, можно прочитать на Nevasport.