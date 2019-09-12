На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 12 сентября, состоятся соревнования среди танцевальных пар.

Начало выступлений в ритм-танце запланировано на 11:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений можно посмотреть на сайте Nevasport:

Россию на четвертом этапе юниорского Гран-при в соревнованиях танцевальных пар представят Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Тамара Жукова/Даниил Карпов.

Также в рамках четвертого этапа серии Гран-при состоятся соревнования спортивных пар, где за медали поборются российские спортсмены Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов. Сегодня, 12 сентября, пары покажут короткие программы.

Также сегодня ожидается выступление юношей с короткими программами, где за Россию будут кататься Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков.