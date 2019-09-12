Большинству спортсменов свойственно верить в приметы, поэтому у многих из них есть свои ритуалы, порой кажущиеся немного странными. Когда, как не в пятницу 13-е, рассказать о самых необычных суевериях из мира большого спорта?

Серена Уильямс и тапочки для душа

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс уверена, что секрет успеха — не только в тренировках и хорошей игре. Спортсменка очень суеверна и считает, что побеждать ей помогают необычные талисманы. Так, американка всегда берет с собой на корт тапочки, в которых принимает душ, и ни в коем случае не меняет носки по ходу матча. Шнурки на её кроссовках завязаны определенным образом. К тому же, Серена верит в магию чисел: перед первой подачей она стучит мячом о корт пять раз, перед второй — два.

Голубые шорты Джордана

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, несмотря на блестящие игровые качества, тоже верил в силу талисманов. Поэтому на каждый матч он надевал шорты. Да не простые, а голубые — они были спрятаны под игровой экипировкой. Эти шорты Джордан носил ещё в колледже и свято верил, что они — залог успеха на паркете.

Овечкин любит побеседовать с клюшкой

Многие спортсмены перед матчами ищут поддержки у своих близких, но только не Александр Овечкин. Российский хоккеист считает, что клюшка — более подходящий собеседник перед игрой. О чем форвард разговаривает с инвентарем — неизвестно, но эффект, очевидно, есть. Кубок Стэнли, поднятый над головой, подтверждает теорию.

Татьяна Навка не любила переодеваться

Суеверия не обошли стороной и олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку. Во время своей соревновательной карьеры она строго соблюдала один ритуал — выкатывалась на лёд исключительно с левой ноги. Была у неё и более странная привычка: во время соревнований она ходила в одной и той же одежде. Правда, в Турине-2006 от этого суеверия Татьяна избавилась, убедившись, что свежая одежда никак не мешает хорошему результату.

Джон Терри перед матчами выбирал один и тот же писсуар

Одна из наиболее странных привычек принадлежала бывшему защитнику «Челси» и сборной Англии Джону Терри. Перед каждым матчем он пользовался одним и тем же писсуаром. Как это связано со счётом на табло — вопрос, но Терри, конечно, видней. Кроме того, в автобусе по пути на стадион он всегда сидел на одном и том же месте, но эта примета меркнет по сравнению с предыдущей.