Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Бабаев заявил, что московский клуб настаивал на аренде футболиста, в то время, как «Млада» хотела продать игрока. «Мы не были уверены в том, что Николай по модели игры, по стилю полностью подходит ЦСКА», — сказал гендиректор ЦСКА, отметив, что клубу не хотелось получить форварда с малым количеством игровой практики и превращать его в дорогой бесполезный актив клуба.

«Ввиду изложенных обстоятельств посчитали, что более разумным вариантом была бы аренда», — отметил Бабаев, добавив, что в будущем клуб может вернуться к кандидатуре Комличенко.

Напомним, в минувшем сезоне Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и впервые получил вызов в сборную России.