На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске начались соревнования танцевальных пар. Сегодня, 12 сентября, участники соревнований покажут ритм-танец.

Прямую трансляцию выступлений можно посмотреть на сайте Nevasport.

Россию на четвертом этапе юниорского Гран-при в соревнованиях танцевальных пар представляют Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Тамара Жукова/Даниил Карпов.

Напомним, российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин завоевал серебряную медаль второго этапа юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде. Шанаева и Нарижный стали первыми в Куршевеле.

Помимо танцев на льду сегодня также стартуют соревнования у спортивных пар (старт в 14:15 мск) и юношей (17:00 мск). Завтра на лед с короткими программами выйдут девушки, среди которых выступит россиянка Камила Валиева.