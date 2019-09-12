Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему у клуба не получилось хорошо провести трансферную компанию на российском рынке.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Бабаев отметил, что клуб действительно рассматривал варианты с покупкой игроков из РПЛ, однако почти во всех случаях сразу же получал категоричный отказ.

Одной из причин гендиректор ЦСКА назвал нежелание клубов и агентов отдавать ведущих футболистов в настоящее время. «Никаких вопросов к коллегам у нас нет — все понимаем. Конечно, все покупается и продается, даже Криштиану Роналду. Но это не наш случай. Рыночные условия никого не устроили — и нам сразу же об этом говорили», — сказал Бабаев, добавив, что одним из таких вариантов была покупка Александра Соболева из «Крыльев».

Напомним, летом ЦСКА провел всего один трансфер из клуба РПЛ — из «Тамбова» пришел Седрик Гогуа.