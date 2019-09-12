Сборная России в очень важном для себя матче в Калининграде обыграла сборную Казахстана — 1:0. Игра получилась напряженной, хотя перед началом встречи казалось, что Россия просто разгромит оппонента: об этом говорил матч с Шотландией, в котором команда выглядела просто сильнее британского коллектива.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов сделал несколько перестановок — Зобнина, Ионова и Кудряшова он оставил на лавке, а вместо них выпустил Ахметова, Антона Миранчука и Черышева. На поле мог выйти и второй Миранчук — Алексей, но ему помешала травма.

Жирков отошел назад, выше играл Черышев. Антон Миранчук отвечал за центр, а по правой бровке играл Марио Фернандес. Перестановки не сделали игру команды лучше. Черышев явно не играл так, как от него ждали, поскольку после травмы не имел достаточной игровой практики. Он редко выходил на ударные позиции и обострял игру. Антон Миранчук был заметен, но в завершающих действиях у него было очень много брака — постоянные прострелы прямо в футболистов сборной Казахстана не радовали никого. Ахметов картины не портил, но против обороняющейся тактики соперника хотелось увидеть больше продвижений вперед. Черчесов не мог спокойно наблюдать за этим и вернул обратно всех тех, кто делал результат в Шотландии в самом начале второго тайма. Всего один удар в створ в первом тайме — это все, на что сподобилась сборная России.

Одним из немногих, к кому не было претензий по мачту — Александр Головин. Полузащитник старался, постоянно обострял игру, шел в обводку и искал партнеров, при этом отрабатывая еще и в глубине. Марио Фернандес тоже действовал неплохо. Все остальные игроки сборной сыграли явно ниже своего уровня. После перерыва и замен Россия заиграла бодрей — команда прессинговала, атаковала, но взломать “автобус” Казахстана очень долго не могла. Постоянные забросы на Дзюбу дивидендов не приносили. Жирков мог снова стать главным героем матча, но его удар отразил Непогодов, а Ионов не смог подстроиться и пробил мимо уже пустых ворот.

Под самый занавес матча Россия все-таки забила такой важный гол. Головин подал со штрафного и Фернандес пробил Непогодова. 1:0 — итог матча, а игры со сборными ниже классом в этом отборочном цикле у России не всегда получаются.

По каналу “Матч ТВ” телезрители смогли посмотреть матч соперников сборной России по группе — Шотландии и Бельгии. Бельгийцы — явные фавориты матча и всей группы — не испытали проблем. В Шотландии они забили 4 безответных мяча. Во всех голевых атаках поучаствовал Кевин де Брюйне — 3 передачи и гол. Также у Бельгии отличились Лукаку, Вермален и Алдервейрелд.

Бельгия набрала 18 очков и возглавляют группу I, Россия — вторая (15 очков), на третьем месте — Казахстан. Футболистам осталось сыграть по 4 матча.