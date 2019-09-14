Большой теннис возвращается в Россию уже сегодня: в Санкт-Петербурге стартует SPb Open — турнир категории ATP 250. На целую неделю «Сибур Арена» превратится в теннисные корты, на которые выйдут лучшие спортсмены современности.

Так, в числе участников будут главные теннисисты России, уже наделавшие шума на мировой арене. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев только недавно играл в финале US Open с Рафаэлем Надалем, а теперь едет в Петербург. Спортсмен заранее пообещал выступить на SPb Open, несмотря на усталость после тяжелого лета. «Мы не успели обсудить с командой, какие у нас планы, но я собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир», — рассказал Даниил.

Он станет самым рейтинговым игроком соревнований и, безусловно, одним из главным претендентов на победу.

Вторым в списке участников идет Карен Хачанов, который тоже входит в топ-10 мирового рейтинга и располагается на девятой позиции. Карен неудачно выступил на US Open, но успел отдохнуть перед предстоящим стартом. Из Нью-Йорка он прибыл в Москву, где продолжил тренироваться перед российским турниром.

Третий представитель нашей страны — Андрей Рублёв. На Открытом чемпионате США он дошел до стадии 1/8 финала, где в тяжелом матче уступил Маттео Берреттини. Но поражение отнюдь не отменяет прогресса, который показывает Рублёв. После сложных травм спины и запястья спортсмен вернулся на корт и вступил в борьбу с мировыми грантами. Так, за это лето он справился с тремя соперниками из топ-10 — Роджером Федерером, Домиником Тимом и Стефаносом Циципасом. Сейчас Андрей занимает 38-ю позицию рейтинга ATP.

Его обидчик Маттео Берреттини из Италии тоже выйдет на петербургские корты. После очень успешного US Open, на котором сломить Маттео смог только Рафаэль Надаль, итальянец поднялся на 13-ю строчку рейтинга. Манера игры Берреттини настолько неудобна для большинства соперников, что он сможет навязать достойную борьбу любому, кого определит жребий. Как и российская тройка, он будет претендовать на то, чтобы 250 очков за победу достались именно ему.

Стэн Вавринка — еще одна звездная фамилия в списке участников Spb Open. Швейцарец входит в мировую двадцатку, а на Открытом чемпионате США уверенно шел по сетке вплоть до встречи с Медведевым. Даже проигрывая 0:2 по сетам, Вавринка не отдал матч без борьбы и заставил игру длиться больше двух с половиной часов. Но российские соперники — не самые удобные для Стэна: в августе он уступил Андрею Рублёву на «Мастерсе» в Цинциннати, до этого проиграл Карену Хачанову в Монреале. Тем не менее, просто так Вавринка свое не отдаст и станет серьёзным визави любому из участников.

Не стоит списывать со счетов и хорвата Борну Чорича — 15-ю ракетку мира. С US Open он снялся во втором круге из-за растяжения мышц спины, но до этого провел не самое плохое лето, одержав восемь побед. Правда, особо серьёзных соперников у хорвата не было, к тому же сказались сложные отношения с тренером. Чорич прекратил сотрудничество с Риккардо Пьятти, который теперь помогает Марии Шараповой.

Уже сегодня на SPb Open стартуют квалификационные матчи, а с понедельника начинаются игры основной сетки. Полуфинальные матчи будут сыграны в субботу. В прошлом году чемпионом стал австриец Доминик Тим, а победитель нынешнего розыгрыша станет известен в воскресенье, 22 сентября.