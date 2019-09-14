Большой теннис возвращается в Россию уже сегодня: в Санкт-Петербурге стартует SPb Open — турнир категории ATP 250. На целую неделю «Сибур Арена» превратится в теннисные корты, на которые выйдут лучшие спортсмены современности.

Так, в числе участников будут главные теннисисты России, уже наделавшие шума на мировой арене. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев только недавно играл в финале US Open с Рафаэлем Надалем, а теперь едет в Петербург. Спортсмен заранее пообещал выступить на SPb Open, несмотря на усталость после тяжелого лета. «Мы не успели обсудить с командой, какие у нас планы, но я собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир», — рассказал Даниил.

Он станет самым рейтинговым игроком соревнований и, безусловно, одним из главным претендентов на победу.

Даниил Медведев. Фото: instagram.com/medwed33

Даниил Медведев. Фото: instagram.com/medwed33

Вторым в списке участников идет Карен Хачанов, который тоже входит в топ-10 мирового рейтинга и располагается на девятой позиции. Карен неудачно выступил на US Open, но успел отдохнуть перед предстоящим стартом. Из Нью-Йорка он прибыл в Москву, где продолжил тренироваться перед российским турниром.

Третий представитель нашей страны — Андрей Рублёв. На Открытом чемпионате США он дошел до стадии 1/8 финала, где в тяжелом матче уступил Маттео Берреттини. Но поражение отнюдь не отменяет прогресса, который показывает Рублёв. После сложных травм спины и запястья спортсмен вернулся на корт и вступил в борьбу с мировыми грантами. Так, за это лето он справился с тремя соперниками из топ-10 — Роджером Федерером, Домиником Тимом и Стефаносом Циципасом. Сейчас Андрей занимает 38-ю позицию рейтинга ATP.

Андрей Рублев. Фото: atptour.com

Его обидчик Маттео Берреттини из Италии тоже выйдет на петербургские корты. После очень успешного US Open, на котором сломить Маттео смог только Рафаэль Надаль, итальянец поднялся на 13-ю строчку рейтинга. Манера игры Берреттини настолько неудобна для большинства соперников, что он сможет навязать достойную борьбу любому, кого определит жребий. Как и российская тройка, он будет претендовать на то, чтобы 250 очков за победу достались именно ему.

Стэн Вавринка — еще одна звездная фамилия в списке участников Spb Open. Швейцарец входит в мировую двадцатку, а на Открытом чемпионате США уверенно шел по сетке вплоть до встречи с Медведевым. Даже проигрывая 0:2 по сетам, Вавринка не отдал матч без борьбы и заставил игру длиться больше двух с половиной часов. Но российские соперники — не самые удобные для Стэна: в августе он уступил Андрею Рублёву на «Мастерсе» в Цинциннати, до этого проиграл Карену Хачанову в Монреале. Тем не менее, просто так Вавринка свое не отдаст и станет серьёзным визави любому из участников.

Стэн Вавринка/фото: Instagram

Не стоит списывать со счетов и хорвата Борну Чорича — 15-ю ракетку мира. С US Open он снялся во втором круге из-за растяжения мышц спины, но до этого провел не самое плохое лето, одержав восемь побед. Правда, особо серьёзных соперников у хорвата не было, к тому же сказались сложные отношения с тренером. Чорич прекратил сотрудничество с Риккардо Пьятти, который теперь помогает Марии Шараповой.

Уже сегодня на SPb Open стартуют квалификационные матчи, а с понедельника начинаются игры основной сетки. Полуфинальные матчи будут сыграны в субботу. В прошлом году чемпионом стал австриец Доминик Тим, а победитель нынешнего розыгрыша станет известен в воскресенье, 22 сентября.