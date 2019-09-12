Португальский наставник французского «Марселя» и бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своих планах на тренерскую карьеру и дальнейшую деятельность в футболе.

В интервью RMC Sport Боаш заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью слишком долго. «Примерно в 45 лет планирую остановиться. Тем более, у меня есть другие задачи в футболе, например — стать президентом «Порту», — отметил Боаш. Сейчас португальскому специалисту 41 год.

Тренерскую лицензию категории А Андре Виллаш-Боаш получил уже в 19 лет, после чего неофициально начал тренерскую карьеру в сборной Британских Виргинских островов. До 2009 года он работал ассистентом Жозе Моуринью, помогая ему в «Порту», «Челси» и «Интере», а затем самостоятельно возглавил команду «Академика Коимбра».