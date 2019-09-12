Российский форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Зубков прибыл в расположение команды на предсезонные сборы в испанской Малаге.

Видео с приезда Андрея Зубкова в расположение «Зенита» появилось в официальном «Инстаграме» баскетбольной команды. Напомним, игрок отправился в стан петербуржцев сразу после окончания выступления за сборную России на чемпионате мира по баскетболу в Китае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БК «Зенит» (@zenitbasket) 11 Сен 2019 в 1:10 PDT

Сборная России по баскетболу заняла на Кубке мира в Китае 12-е место. Российские баскетболисты обыграли Южную Корею, Венесуэлу и Нигерию, однако проиграли Аргентине и Польше, что не позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

Первый матч «Зенит» проведет против польского клуба «Зелена Гура» 1 октября.