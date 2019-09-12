Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о том, чем он занимается после победы на Открытом чемпионате США по теннису.

В интервью газете MARCA Надаль признался, что сейчас он больше всего времени проводит на диване и старается не думать о теннисе. «Смотрю сериалы — «Чернобыль» и «Очень странные дела», — рассказал теннисист.

Напомним, в финальном матче Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Эта победа стала для Надаля 19-й на турнирах Большого шлема.

Напомним, в скором времени Рафаэль Надаль сыграет свадьбу со своей избранницей Марией Франциской Перелло. Торжественная церемония пройдет 19 октября 2019 года на испанском острове Мальорка в городе Пуэрто-Польенса. Поженятся Надаль и Перелло в поместье Ла-Форталеза в полдень по местному времени.