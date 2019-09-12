Спортивные комментаторы — высококвалифицированные специалисты, разбирающиеся в нюансах того вида спорта, который комментируют, и хорошо известные болельщикам. Каждый из них силен в чем-то своем. А Nevasport представил, что было бы, если бы они поменялись местами.

Только представьте Дмитрия Губерниева, превратившегося из голоса биатлона в голос, например, фигурного катания. Весьма вероятно, что комментарии любимца публики заглушали не только шорох коньков, но и музыкальные аккорды, столь важные в виде спорта, граничащем с искусством.

Или напротив, ценитель и голос фигурного катания на Первом канале Александр Гришин. Скорее всего, он бы невероятно расчувствовался, увидев сломанную палку или непораженную мишень.

Недавно начавший карьеру комментатора Марат Сафин, явно был бы удивлен количеству «пивасика» на футбольных, а не теннисных трибунах. Зато он не удивился бы Надалю, играющему за «Спартак» или «Зенит».

Одна из самых заслуженных комментаторов спортивной гимнастики — Лидия Гавриловна Иванова явно могла бы смягчить накал страстей в поединках ММА чем-то вроде «Оп, и сел Хабиб на попочку, ну ничего, всё еще впереди».

Другая маститая женщина в нашем списке — Татьяна Анатольевна Тарасова. Зная ее любовь к Медведевым, вместо фигурного катания вполне можно было бы предложить прокомментировать теннис. Тем более, Даниила запросто можно назвать мальчиком, который творил историю. Но Татьяна Анатольевна никому спуску не даст. Могла бы и покритиковать четвертую ракетку мира:

Помимо спокойных женщин, есть у нас и неспокойные комментаторы-мужчины. По темпераменту Георгию Черданцеву точно подошел бы хоккей, где полно «пушек страшных», да и кричать можно во все горло.

Ну а в качестве приглашенного гостя на матчи баскетбольного «Зенита» в Евролиге можно было бы позвать ринг-анонсера UFC Брюса Баффера. Правда, весь двухминутный перерыв между четвертями придется случать его знаменитое «It’s time».