В итальянском Бергамо стартует турнир серии Challenger — Lombardia Trophy, на котором российские фигуристы начнут сезон-2019/20. Соревнования будут проходить в период с 13 по 15 сентября.

Представлять российскую команду в женском одиночном катании будут три спортсменки — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Также в число фаворитов войдет японка Вакаба Хигучи.

Для группы Алексея Мишина турнир в Бергамо является привычным, поэтому в Италию отправится и Андрей Лазукин. Компанию ему составят Дмитрий Алиев и Егор Мурашов, так же на лёд выйдет представить Грузии Морис Квителашвили из группы Этери Тутберидзе. Увидят зрители и итальянца Маттео Риццо, который, несомненно, будет претендовать на победу.

В танцах на льду от России выступят Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов