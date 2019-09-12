На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров Челябинске пройдут соревнования спортивных пар. Сегодня, 12 сентября, участники продемонстрируют короткую программу.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Россию в соревнованиях спортивных пар на этапе ЮГП в Челябинске представят сразу четыре дуэта: Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.

Российские пары уже принимали участие во втором этапе серии Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде, США.

Также сегодня состоятся прокаты юношей: Россию в этом виде программы представят Пётр Гуменник, Артур Даниелян и Илья Яблоков.

Завтра, 13 сентября, короткие программы на соревнованиях покажут девушки.