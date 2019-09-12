В Таиланде состоится чемпионат мира по тяжелой атлетике. Для участие в соревновании в Патайю отправятся девятнадцать российских спортсменов.

Основные надежды в женской команде будут связаны с Татьяной Кашириной, которая выступает в супертяжелой весовой категории. Также в сборную вошли Надежда Панова, Кристина Соболь, Светлана Ершова, Александра Козлова, Ольга Те, Анастасия Анзорова, Мария Вострикова, Екатерина Катина и ксения Пашкина.

Мужская команда осталась без одного из лидеров — Руслана Албегова, который получил временное отстранение по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Так, в Таиланд полетят Сергей Петров, Виктор Гетц, Роман Чепик, Хетаг Хугаев, Артур Бабаян, Александр Кибанов, Родион Бочков, Тимур Наниев и Антоний Савчук.

Чемпионат мира будет проходить в период с 18 по 27 сентября. Примечательно, что сборная Таиланда не сможет выступить на домашнем турнире, так как восемь из тринадцати атлетов из этой страны были пойманы на допинге.