Семьдесят болельщиков «Локомотива«, имеющие клубные карты, получили от клуба пожизненный бан на их получение за перепродажу билетов на матчи Лиги чемпионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спортивный журналист Василий Конов, приведя ответ пресс-службы клуба.

Представители «Локомотива» отметили, что спекулянты могли получить билеты только от болельщиков команды, так как сейчас они продаются только тем, у кого есть абонементы или клубные карты. «Личности тех, кто перепродал свои пакеты билетов на ЛЧ перекупщикам устанавливаются и клуб будет безжалостно блокировать клубные карты, а их владельцы получат пожизненный бан на получение таких карт. 70 персонажам уже не повезло», — отметили в клубе.

Также пресс-служба отметила, что сайту клуба необходима значительная модернизация, сейчас, для того, чтобы приобрести билет на матчи Лиги чемпионов, необходимо несколько раз обновить сайт.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Ювентусом» и «Байером».