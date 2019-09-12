Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьерндален буду тренировать сборную Китая по биатлону.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии, экс-спортсмены уже подписали контракт с китайским НОК. Домрачева и Бьерндален будут готовить сборную Китая к домашним Олимпийским играм, которые состоятся в Пекине в 2022 году.

«Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», — прокомментировал Бьорндален.