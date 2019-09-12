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  • 13:23,  12 сентября 2019
Биатлон
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Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022

Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022
Биатлонистка Дарья Домрачева. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Четырехкратная олимпийская чемпионка  Дарья Домрачева и ее супруг восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьерндален буду тренировать сборную Китая по биатлону.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии, экс-спортсмены уже подписали контракт с китайским НОК. Домрачева и Бьерндален будут готовить сборную Китая к домашним Олимпийским играм, которые состоятся в Пекине в 2022 году.

«Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», — прокомментировал Бьорндален.

Напомним, Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру в 2018 году, тогда же с биатлоном закончил и Уле-Эйнар Бьорндален.

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