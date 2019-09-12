Определился состав участников турнира UFC в Москве, который будет проходить 9 ноября на арене ЦСКА.

Глава офиса UFC по России и странам СНГ Андрей Громковский объявил, что в центральном поединке россиянин Александр Волков сразится с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Также на турнире выступит Абубакар Нурмагомедов, соперником которого станет Дэвид Завада из Германии.

Россиянин Александр Яковлев встретится с Винко Питчеллом из США, Зелим Имадаев — с британцем Дэнни Робертсом.

Британские спортсмены достались в соперники еще двум россиянам: Роман Копылов будет биться с Карлом Роберсоном, Григорий Попов — с Дейви Грантом.

Магомед Анкалаев и Гаджимурад Антигулов станут соперниками американцев Дальчи Лунгиамбулы и Эда Хермана соответственно. Шамиль Гамзатов встретится с представителем Бразилии Клиднсоном Абреу.