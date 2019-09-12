Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро, на котором пострадали болельщики московского ЦСКА в октябре 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, в отношении четырех фигурантов уже применены меры пресечения, характер которых пока не разглашен. Отмечается, что за инцидент предположительно отвечали сотрудники муниципальной транспортной компании Atac и римского метро.

Их обвиняют в мошенничестве с государственными закупками, также им вменяется причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

Полиция сообщает, что проведенная операция позволила пролить свет на случившееся и разобраться в причинах обрушения эскалатора. Ремонт на станции метро «Рупубблика» затянулся на восемь месяцев, станция была открыта лишь в июне.