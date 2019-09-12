Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю в сезоне-2019/20 будет выступать с прошлогодними соревновательными программами.

В прошлом сезоне он исполнял короткую программу под композицию Otonal пианиста Рауля Ди Бласио Raúl Di Blasio. Фигурист решил оставить эту постановку, хореографом которой является Джеффри Баттл. Также японец оставит произвольную программу Origin.

Напомним, Ханю откроет сезон на турнире серии Challenger — Autumn Classic International, который стартует в канадском Оквилле уже сегодня, 12 сентября. Однако соревнования у мужчин начнутся лишь завтра: фигуристы выйдут на лед в 20:50 по московскому времени.

В прошлом году Ханю дважды был вынужден восстанавливаться после травм: во время серии Гран-при он повредил лодыжку, затем она вновь дала о себе знать весной.