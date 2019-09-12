Виктор Ан на олимпиаде в Сочи. Фото с фан-страницы ВКонтакте

Виктор Ан на олимпиаде в Сочи. Фото с фан-страницы ВКонтакте

Российский шорт-трекист корейского происхождения Виктор Ан проведет первые старты на соревнованиях после возобновления карьеры. Спортсмен примет участие на двух дистанциях Открытого Кубка Союза конькобежцев России.

Виктор Ан выйдет на лед впервые спустя полтора года, а также впервые после возобновления спортивной карьеры примет участие в международных соревнованиях. Спортсмен планирует поучаствовать в забеге на дистанции 1000 метров, а также пробежит эстафету, о чем сообщает портал РИА Новости.

Напомним, после непопадания на Олимпийские игры в Пхенчхане Виктор Ан принял решение завершить спортивную карьеру. В феврале 2019 года стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион планирует возобновить карьеру и пробиться в сборную России.

Соревнования стартуют завтра, 13 сентября, в подмосковной Коломне. Завершится Открытый Кубок Союза конькобежцев России в понедельник, 16 сентября.