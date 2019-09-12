Двенадцатилетняя китайская пловчиха Ванг Чжайин выиграла национальный чемпионат на дистанции 200 метров на спине и может выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Результат юной спортсменки — 2.10,79, что для ее возраста практически рекорд. Отметим, что среди американских пловчих рекорд страны по возрасту 12 лет установила Элизабет Байзел, проплыв за 2 минуты 15,17 секунды, что более чем на 4 секунды хуже. Рекорд по возрасту 12 лет у мужчин составляет 2:10,01, что лишь на 0,7 секунды опережает результат китаянки.

Для того, чтобы бороться за медали на Олимпийских играх, спортсменке из Китая придется сильно постараться: мировой рекорд на дистанции 200 метров на спине сейчас принадлежит американке Реган Смит — 2.03,35, он установлен на чемпионате мира 2019 года в Кванджу.