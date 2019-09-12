Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, зачем ему нужны лыжные гонки и как он получает удовольствие от этого вида спорта.

В интервью блогу Time to Play на Sports.ru Большунов назвал три причины, почему ему нравятся лыжные гонки. «Во-первых, люблю этот вид спорта. Во-вторых, есть нереализованные цели. В-третьих, есть человек, которого я хочу обогнать. Я всегда хочу обогнать того, кто быстрее на лыжне», — сказал Большунов.

По мнению лыжника, от этого вида спорта можно получать массу удовольствия. «Самый большой кайф – это когда ты пересекаешь финишную черту первым», — отметил спортсмен, добавив, что в этот момент приходит осознание, что все было сделано не зря.

«Дал за день больше ста километров – кайф. Потом лег без сил в бане – тоже кайф. Потом в озеро прыгнул – такой кайф, что и не рассказать», — дополнил Большунов, добавив, что удовольствие надо уметь находить.