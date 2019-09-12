Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что принял бы приглашение португальца Криштиану Роналду о совместном обеде.

В интервью порталу Sport24 Месси отметил, что у него никогда не было разногласий с Роналду. «Пусть мы и не друзья, поскольку никогда не делили раздевалку, но я всегда присутствую вместе с ним на церемониях награждения, с этим нет проблем», — рассказал аргентинец, отметив, что на церемонии награждения игрока года в Лиге чемпионов они хорошо пообщались с коллегой.

«Не знаю, состоится ли обед, ведь по понятным причинам мне неизвестно, пересечемся ли мы. У каждого из нас своя жизнь и свои обязанности», — заявил Месси.

Ранее Криштиану Роналду заявлял журналистам, что пригласил бы Лионеля Месси на обед.