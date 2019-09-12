Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не боялся увольнения после встречи с руководителями клубов РПЛ.
По словам Егорова, он не опасался, что в руководстве судейского корпуса могут наступить изменения. «Меня может уволить только президент РФС. А он в тот же день ответил на все слухи. Лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы», — заявил Егоров, слова которого приводит «Чемпионат».
Специалист отметил, что выслушал все обоснованные претензии в свой адрес. «В целом у меня работа такая: выиграла команда — довольны, не выиграла — недовольны», — считает Егоров. При этом он отметил, что и сам не очень доволен своей работой. По его мнению, если судьи допускают ошибки, значит он недостаточно понятно им всё объяснил.
Егоров подчеркнул, что была проведена работа, направленная на устранение ошибок.
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